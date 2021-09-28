КНДР випустила снаряд в сторону Японського моря

За даними Yonhap News Agency з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS)﻿ Північна Корея випустила принаймні один невпізнаний снаряд в Японське море, повідомляє Українська правда.

Як зазначається, жодні інші подробиці наразі не відомі, зокрема чи було це балістичною ракетою, скільки загалом снарядів було випущено, де відбувся запуск і наскільки далеко.

Якщо буде підтверджено, що снаряд є балістичною ракетою, це стане третім таким пуском в цьому році.

Північній Кореї заборонена будь-яку діяльність з балістичними ракетами відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, хоча Пхеньян заявив, що вона спрямована на посилення самооборони від загроз, що виходять від Південної Кореї і Штатів.