У Бразилії піщана буря накрила ціле місто

Бразильське місто Франка, що в штаті Сан-Паулу, накрила потужна піщана буря. Місцеві жителі запевняють, що такі явища вкрай рідкісні в регіоні, повідомляє Обозреватель.

Сильний вітер місцями зривав дахи з будинків. У соцмережах опублікували кадри стихії.

Піщана буря накрила місто в Бразилії. Джерело: кадр відео

Як пише GZH, швидкість вітру досягала 100 км/год. Про постраждалих інформації поки не надходило.

Відзначається, що в Сан-Паулу вже давно не було дощу, і грунт стала сухим, його й підняли сильні пориви вітру.

На оприлюднених кадрах видно, що темно-коричнева хмара рухається до міста і накриває його.

Піщана буря в місті Франка. Джерело: кадр відео