У Бразилії піщана буря накрила ціле місто
Бразильське місто Франка, що в штаті Сан-Паулу, накрила потужна піщана буря. Місцеві жителі запевняють, що такі явища вкрай рідкісні в регіоні, повідомляє Обозреватель.
Сильний вітер місцями зривав дахи з будинків. У соцмережах опублікували кадри стихії.
Як пише GZH, швидкість вітру досягала 100 км/год. Про постраждалих інформації поки не надходило.
Відзначається, що в Сан-Паулу вже давно не було дощу, і грунт стала сухим, його й підняли сильні пориви вітру.
На оприлюднених кадрах видно, що темно-коричнева хмара рухається до міста і накриває його.