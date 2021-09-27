Україна додатково отримає від США $9 млн

Уряд України та уряд Сполучених Штатів Америки уклали додаткову угоду на загальну суму $9 млн. Його підписали прем'єр-міністр Денис Шмигаль і директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп, повідомляє Факти.ICTV.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін підписала лист-посвідчення. Додаткова угода передбачає виділення $7 млн ​​на поліпшення стану здоров'я українців і ще $2 млн - на забезпечення зростання економіки.