Україна додатково отримає від США $9 млн
Уряд України та уряд Сполучених Штатів Америки уклали додаткову угоду на загальну суму $9 млн. Його підписали прем'єр-міністр Денис Шмигаль і директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп, повідомляє Факти.ICTV.
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін підписала лист-посвідчення. Додаткова угода передбачає виділення $7 млн на поліпшення стану здоров'я українців і ще $2 млн - на забезпечення зростання економіки.
"Життя і здоров'я людей завжди є пріоритетом держави. Завдяки цій угоді Україна зможе направити додатковий фінансовий ресурс на посилення здатності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб. Вдячний нашим міжнародним партнерам за послідовну підтримку і допомогу у відновленні в період пандемії", - зазначив прем'єр- міністр Денис Шмигаль.