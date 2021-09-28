Названо основні ризики біткоїну

Аналітик найбільшого німецького банку Deutsche Bank Маріон Лабур заявила, що використання біткоїну для заощаджень пов'язано з великими ризиками і назвала фактори, які роблять найвідомішу віртуальну валюту небезпечною, повідомляє "Лента.ру".

Про це вона розповіла в інтерв'ю, опублікованому на офіційному сайті банку.

На думку експерта, є три причини, що викликають високу волатильність цього активу. По-перше, дві третини вироблених на даний момент токенов використовуються в якості інвестицій або об'єкта спекуляцій (отримання доходу за рахунок різниці між цінами купівлі та продажу). По-друге, через обмежений оберт кілька великих угод з біткоїнами можуть надати великий вплив на співвідношення попиту і пропозиції.

"Максимальне число біткоїнів, якого можливо досягти, становить трохи менше 21 мільйона. Близько 89 відсотків від загальної кількості біткоїнів вже знаходиться в обігу", - пояснює Маріон Лабур.

Крім того, вартість криптовалюти багато в чому формується уявленнями самих інвесторів.

"Невеликі зміни в загальному сприйнятті [...] можуть мати великий вплив на його [біткоїну] ціну", - говорить Лабур.

Тому в найближчому майбутньому біткоїн як і раніше залишиться дуже волатильним і небезпечним для заощаджень. Однак експерт нагадала, що золото також не відрізнялося високою стабільністю в деякі періоди історії.