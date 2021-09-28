Українців кличуть на роботу в Німеччину: зарплати від 50 тисяч

Українців кличуть на роботу в Німеччину: зарплати від 50 тисяч

У Німеччині відкрили тисячі вакансій для українських заробітчан. Наприклад, різноробочим пропонують зарплату в розмірі близько 50 тис. грн на місяць, а оператор-наладник верстатів може претендувати на 110 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних кадрового порталу. Зазначимо, найчастіше для роботи в Німеччині потрібне знання німецької мови. Крім того, рівень тіньової зайнятості серед заробітчан тут у рази нижчий, ніж, наприклад, у Польщі.

Оператор-наладник фрезерних і токарних верстатів: від 90 до 110 тис. грн

Вимоги:

  • досвід – 1-3 роки;
  • налагодження та експлуатація токарного і фрезерного центру з ЧПУ згідно з кресленнями і виробничим планом;
  • виготовлення деталей способом механічної обробки на ЧПУ верстатах;
  • контроль якості продукції та заповнення виробничої документації;
  • ефективний вибір і дотримання технології виробництва.

Забійник (м'ясник) у Німеччині може заробляти 59,4 тис. грн

Вимоги: наявність відповідного диплома про освіту з кваліфікацією м'ясної промисловості, наприклад, технолог із виробництва та переробки продукції тваринництва, технолог із виробництва м'ясних продуктів і т.д. (обов'язкова умова), знання німецької мови (бажано).

Водій-міжнародник кат. Е – 64 тисячі грн

Вимоги:

  • наявність кат С+Е;
  • знання режиму праці та відпочинку водіїв;
  • висока самодисципліна – без грубих правопорушень;
  • обов'язкова наявність АДР;
  • вік до 55 років.

Різноробочі – 50 тисяч гривень

Умови роботи:

  • Зарплата 8-9 євро за годину.
  • Робота по 8 годин, можуть бути перепрацювання.
  • За місяць – 1600 євро – 50 000 грн.
  • Житло надається – 250-300 євро на місяць.
  • На роботу і з роботи забезпечено проїзд.

Медична сестра – 42-56 тис. гривень

Вимоги: впевнені знання німецької мови (на рівні B2/B1 або A2 як виняток). Готовність (за необхідності) довчити її і/або підтвердити її знання в Goethe Institut або схожому навчальному закладі; медична освіта: медсестра/медбрат або аналогічна медична; досвід медичної роботи за фахом.

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