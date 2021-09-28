Українців кличуть на роботу в Німеччину: зарплати від 50 тисяч
У Німеччині відкрили тисячі вакансій для українських заробітчан. Наприклад, різноробочим пропонують зарплату в розмірі близько 50 тис. грн на місяць, а оператор-наладник верстатів може претендувати на 110 тис. грн, повідомляє Обозреватель.
Це випливає з даних кадрового порталу. Зазначимо, найчастіше для роботи в Німеччині потрібне знання німецької мови. Крім того, рівень тіньової зайнятості серед заробітчан тут у рази нижчий, ніж, наприклад, у Польщі.
Оператор-наладник фрезерних і токарних верстатів: від 90 до 110 тис. грн
Вимоги:
- досвід – 1-3 роки;
- налагодження та експлуатація токарного і фрезерного центру з ЧПУ згідно з кресленнями і виробничим планом;
- виготовлення деталей способом механічної обробки на ЧПУ верстатах;
- контроль якості продукції та заповнення виробничої документації;
- ефективний вибір і дотримання технології виробництва.
Забійник (м'ясник) у Німеччині може заробляти 59,4 тис. грн
Вимоги: наявність відповідного диплома про освіту з кваліфікацією м'ясної промисловості, наприклад, технолог із виробництва та переробки продукції тваринництва, технолог із виробництва м'ясних продуктів і т.д. (обов'язкова умова), знання німецької мови (бажано).
Водій-міжнародник кат. Е – 64 тисячі грн
Вимоги:
- наявність кат С+Е;
- знання режиму праці та відпочинку водіїв;
- висока самодисципліна – без грубих правопорушень;
- обов'язкова наявність АДР;
- вік до 55 років.
Різноробочі – 50 тисяч гривень
Умови роботи:
- Зарплата 8-9 євро за годину.
- Робота по 8 годин, можуть бути перепрацювання.
- За місяць – 1600 євро – 50 000 грн.
- Житло надається – 250-300 євро на місяць.
- На роботу і з роботи забезпечено проїзд.
Медична сестра – 42-56 тис. гривень
Вимоги: впевнені знання німецької мови (на рівні B2/B1 або A2 як виняток). Готовність (за необхідності) довчити її і/або підтвердити її знання в Goethe Institut або схожому навчальному закладі; медична освіта: медсестра/медбрат або аналогічна медична; досвід медичної роботи за фахом.