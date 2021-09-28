Українців кличуть на роботу в Німеччину: зарплати від 50 тисяч

У Німеччині відкрили тисячі вакансій для українських заробітчан. Наприклад, різноробочим пропонують зарплату в розмірі близько 50 тис. грн на місяць, а оператор-наладник верстатів може претендувати на 110 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних кадрового порталу. Зазначимо, найчастіше для роботи в Німеччині потрібне знання німецької мови. Крім того, рівень тіньової зайнятості серед заробітчан тут у рази нижчий, ніж, наприклад, у Польщі.

Оператор-наладник фрезерних і токарних верстатів: від 90 до 110 тис. грн

Вимоги:

досвід – 1-3 роки;

налагодження та експлуатація токарного і фрезерного центру з ЧПУ згідно з кресленнями і виробничим планом;

виготовлення деталей способом механічної обробки на ЧПУ верстатах;

контроль якості продукції та заповнення виробничої документації;

ефективний вибір і дотримання технології виробництва.

Забійник (м'ясник) у Німеччині може заробляти 59,4 тис. грн

Вимоги: наявність відповідного диплома про освіту з кваліфікацією м'ясної промисловості, наприклад, технолог із виробництва та переробки продукції тваринництва, технолог із виробництва м'ясних продуктів і т.д. (обов'язкова умова), знання німецької мови (бажано).

Водій-міжнародник кат. Е – 64 тисячі грн

Вимоги:

наявність кат С+Е;

знання режиму праці та відпочинку водіїв;

висока самодисципліна – без грубих правопорушень;

обов'язкова наявність АДР;

вік до 55 років.

Різноробочі – 50 тисяч гривень

Умови роботи:

Зарплата 8-9 євро за годину.

Робота по 8 годин, можуть бути перепрацювання.

За місяць – 1600 євро – 50 000 грн.

Житло надається – 250-300 євро на місяць.

На роботу і з роботи забезпечено проїзд.

Медична сестра – 42-56 тис. гривень

Вимоги: впевнені знання німецької мови (на рівні B2/B1 або A2 як виняток). Готовність (за необхідності) довчити її і/або підтвердити її знання в Goethe Institut або схожому навчальному закладі; медична освіта: медсестра/медбрат або аналогічна медична; досвід медичної роботи за фахом.