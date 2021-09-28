Вчені спрогнозували терміни зникнення загрози від COVID-19

Коронавірус у світі поступово слабшає, зокрема завдяки вакцинації. І вчені припускають, що вже до весни наступного року він може перерости в звичайну застуду, повідомляє Обозреватель.

Про це, посилаючись на слова двох провідних експертів у сфері охорони здоров'я, пише Express. Зазначимо, що за кілька місяців після виявлення COVID-19 було визнано пандемією, а за два роки він встиг вразити понад 232 млн жителів планети і забрати життя близько 4,7 млн цих інфікованих.

Водночас регіональний професор медицини Оксфордського університету Джон Белл вважає, що до наступного року імунітет більшості людей до вірусу посилитися. Це відбудеться завдяки впливу вакцинації, а також тому, що багато хто вже перехворів на COVID-19.

Вчені прогнозують новий спад COVID-19 навесні 2022 року

Британський професор медицини поставив за приклад свою країну. За його словами, у них передача вірусу тривала навіть серед вакцинованих людей. Але "найгірше вже позаду" і після зими в Британії "має бути все гаразд".

Інші експерти нібито теж підкреслили, що майбутнє людству підказують минулі пандемії. Вони зазначили, що світ пережив кілька великих епідемій за останні приблизно 100 років, які у підсумку припинилися.

Пандемія коронавірусу