Голів медустанов будуть відстороняти за випадки підробки COVID-документів

Міністерство охорони здоров'я України буде ініціювати відсторонення керівників закладів охорони здоров'я, де підробляли свідоцтва про проведення вакцинації від COVID-19, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз проти ряду лікарів відкриті кримінальні виробництва за фактом підробки документів, що засвідчують проведення вакцинації. Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі, об'єднаним територіальним громадам з проханням відсторонити від роботи керівників цих установ на час проведення слідства. Переконані, що керівники повинні нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їхніх лікарнях" , - прокоментував﻿ міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Якщо слідство виявить, що головний лікар установи непричетний до махінацій, його відновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії установи охорони здоров'я і розрив контракту між установою та Національною службою здоров'я. Тому територіальна громада буде фінансувати установу охорони здоров'я самостійно