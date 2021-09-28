Зеленський на зустрічі з Путіним "створив би багато дискомфорту" - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним президент України Володимир Зеленський вів би з наступальних позицій та "створив би для Путіна багато дискомфорту", повідомляє УНІАН.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

На запитання, чи доцільна зустріч президентів України та Росії у форматі тет-а-тет Кулеба відповів наступним чином: "Якщо це сприяє досягненню миру в Україні і припиненню вбивств наших солдатів та цивільних громадян, то абсолютно доцільно. Президент України абсолютно чітко знає наші червоні лінії і він таку розмову, якби вона сталася, я переконаний, вів би з наступальних позицій, і створив би багато дискомфорту для Путіна в розмові тет-а-тет" .

Міністр підкреслив, що можлива двостороння зустріч Зеленського з Путіним жодним чином не скасовує нормандський формат.

"Найбільш активно робота ведеться саме над організацією нормандського саміту. І ми дійсно хочемо провести його ще за участі канцлера Меркель" , - уточнив він.

Своєю чергою, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що таку зустріч однозначно необхідно проводити, якщо це допоможе "зв'язати руки Путіну" у військовій чи гібридній дестабілізації.

"Це означає, що ми маємо погодити цю позицію з нашими партнерами. У першу чергу, з американцями. І ми маємо як у джазі грати одну мелодію" , - пояснив він.

Водночас Клімкін заявив, що зустріч Путіна та Зеленського однозначно не варто проводити, якщо вона буде використана для поступок, зокрема щодо газових постачань.



"Тобто має бути публічна позиція, абсолютно зрозуміла всім українцям" , - додав він.

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що не має сумнів у тому, що під час такої зустрічі жодної капітуляції чи зради бути не може.