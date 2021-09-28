Британія приєдналася до розслідування замаху на Шефіра

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що фахівці з США та Великої Британії допомагають вести розслідування обстрілу автомобіля помічника глави держави Сергія Шефіра, повідомляє Новое время.

В ефірі телеканалу ICTV Єрмак сказав, що злочин викликав "шалену реакцію".

"Злочин викликав шалену реакцію, ми отримали багато дзвінків зі словами підтримки з боку наших друзів, партнерів. Багато запропонував свою допомогу. І сьогодні наші правоохоронці співпрацюють з США та з Великою Британією" , - заявив Єрмак.

Глава ОП назвав обстріл автомобіля Шефіра "пострілами в демократію та майбутнє України".