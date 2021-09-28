"Дельта" в Україні: в МОЗ перерахували основні симптоми

Більшість виявлених у регіонах випадків коронавірусної інфекції зумовлені штамом Дельта. Клінічний перебіг цього виду інфекції відрізняється від "класичного" штаму, повідомляє Обозреватель.

Як розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю, кожна людина, у якої є ознаки гострої респіраторної інфекції, повинна бути обстежена на коронавірус. Оскільки багато в чому прояви штаму Дельта схожі на звичайну застуду.

"У багатьох людей спостерігається нежить, розлад шлунка. Вони навіть не підозрюють, що це може бути Дельта-штам коронавірусу. Вони ж продовжують зустрічатися з іншими людьми і заражають інших" , – сказав Кузін.

За його словами, зазвичай перебіг коронавірусної хвороби та Дельта-штаму зокрема, починається з нежиті, слабкості, підвищення температури тіла.

"У вакцинованих людей у разі зараження спостерігається стерта субклінічна форма захворювання. Вони хворіють простіше і без типових симптомів" , – уточнив головний санлікар.

Також Кузін зазначив, що у заражених штамом Дельта наявні й атипові симптоми, наприклад, кишкові розлади. За його словами, таке відбувається в 5-7% випадків зараження.

Він повідомив, що пізніше МОЗ планує дати більш детальні роз'яснення щодо методу відстеження штаму і лікування інфікованих Дельта. Зараз відомство зайняте збором даних. Окрім того, найближчим часом ВООЗ повинна виступити з офіційною позицією з приводу діагностування цього виду захворювання.