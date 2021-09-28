Мєдведєв звинуватив США в кібератаках під час виборів до Держдуми

Колишній прем'єр-міністр РФ і голова Єдиної Росії Дмитро Медведєв звинуватив США у тому, що нібито близько 50% атак на сервери Центральної виборчої комісії під час виборів до Держдуми відбувалися з американської території, повідомляє Новое время.

Про це він сказав в інтерв'ю російському ресурсу RT. За словами Медведєва, під час виборів до Держдуми РФ на сервери ЦВК здійснили «величезну кількість атак»:

«За даними міністерства цифрового розвитку, приблизно 50% з цих атак відбувалося з США. Хіба це не привід для того, щоб почати розборки?».