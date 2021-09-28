Вибори в США та ФРН: YouTube заборонив контент з оскарженням результатів

Відеохостинг YouTube опублікував оновлені правила, заборонивши публікувати контент, в якому ставляться під сумніви результати виборів після публікації офіційних даних, повідомляє Новое время.

Наразі правила поширюються на США і Німеччину, але в майбутньому список можуть доповнити.

Під заборону потрапили матеріали, де стверджується, що на вибори «вплинули масштабна фальсифікація, помилки або технічні збої в роботі систем».

Зокрема, заборонено публікувати відео, в яких йдеться про те, що президент США Джо Байден переміг через голосування померлих людей або фальшивих бюлетенів.

Що стосується Німеччини, то не можна публікувати відео, «в яких формування нового уряду, вибори або призначення нового канцлера називається неправомірним».