Республіканці застерегли Пентагон від військової координації з РФ

Лідери республіканців в палаті представників і сенаті США висловили стурбованість планами Пентагону посилити координацію між американськими і російськими військовими, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми глибоко стурбовані, дізнавшись з повідомлень преси, що ваша адміністрація веде переговори з Російською Федерацією про те, щоб забезпечити доступ до російських військових об'єктів у країнах Центральної Азії та потенційно вступити в ту чи іншу форму військового співробітництва по боротьбі з тероризмом з росіянами" , - цитує видання The Hill лист законодавців міністру оборони Ллойду Остіну і державному секретарю Ентоні Блінкену.

"Запрошення Росії до дискусій не сприятиме досягненню життєво важливих цілей США в боротьбі з тероризмом, і це не шлях до "стабільних і передбачуваних" відносин з Росією, яких, як стверджує адміністрація Байдена, вона хоче" , - додали вони.

На думку законодавців, Москва "більше стурбована збором розвідданих про США і наших союзників", ніж допомогою в запобіганні терористичних загроз або конфліктів. Республіканці вказали на роль Росії в наданні допомоги "жорстокому режиму Асада" в Сирії і на підтримку талібів.

Крім того, пишуть конгресмени, будь-який крок з координації доступу до військових баз або операцій з Росією "ризикує порушити юридичну заборону на військове співробітництво між США і Росією", введену в 2016 році.

Законодавці також зажадали "негайного брифінгу" від Державного департаменту і Міністерства оборони про нещодавню зустріч голови Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США Марка Міллі з начальником Генерального штабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим, планах адміністрації президента Джо Байдена по боротьбі з тероризмом в Центральній Азії і будь-яких переговорах або координації з Росією за такими планами.

Під листом підписалися сенатори Джеймс Ріш і Джеймс Інхоф, а також члени палати представників Майкл Мак-Кол і Майк Роджерс.