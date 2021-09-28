Певца R. Kelly визнали винним в сексуальному насильстві

Суд присяжних США визнав суперзірку R&B Роберта Сильвестра Келлі, відомішого під сценічним псевдонімом Ар Келлі (R. Kelly), винним у сексуальному насильстві, повідомляє УНІАН.

Як пише The Guardian, через три дні після судового засідання 24 вересня присяжні одноголосно визнали опального співака винним за всіма дев'ятьма пунктами звинувачення. Вирок суддя винесе пізніше. 54-річний Келлі звинувачувався в управлінні злочинною організацією в Чикаго, яка сексуально експлуатувала жінок і неповнолітніх.

За версією звинувачення, співак понад 20 років заманював молодих жінок, дівчат, а іноді і юнаків за лаштунки, до свого будинку або студії, допомагав їм фінансово, аби "мати над ними владу", а також "домінувати та контролювати їх фізично, сексуально і психологічно".

Весь судовий процес, який тривав у суді нью-йоркського Брукліна шість тижнів, Келлі заперечував свою провину.

Скандал довкола виконавця мегапопулярної пісні I Believe I Can Fly спалахнув у 2019 році після виходу документального фільму "Вирок Ар Келлі" (Surviving R. Kelly). Через кілька місяців після прем'єри в липні 2019 року Роберт Келлі був заарештований.

Це вже не перший суд за участю Келлі - у 2008 році суд Чикаго виправдав його у справі про сексуальне насильство над дітьми.

А у 2018-му 20-річна Фейт Роджерс звинуватила його в сексуальному насильстві та домаганнях.