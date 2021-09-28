У Нігерії ісламісти атакували село - 34 убитих

Невідомі бойовики напали на село Мадамай в штаті Кадуна в Нігерії – були вбиті 34 жителі.﻿﻿ Про це заявив комісар державної безпеки Самуель Аруван, повідомляє Українська правда.

Як передає Al Jazeera, напад стався пізно вночі в неділю.﻿ За словами Арувана, війська зазнали обстрілу, після чого змусили нападників відступити після інтенсивної перестрілки. У зв'язку з нападом допитують двох підозрюваних.

Також у Кадуні бойовики напали на церкву в районі Качія. Одна людина загинула, і деякі парафіяни були серйозно поранені.

Крім того, в північно-західному штаті Сокото 22 співробітники служби безпеки Нігерії були вбиті в результаті нападу на віддалену військову базу. Загинули 14 солдатів, п'ять поліцейських і троє військовослужбовців сил цивільної оборони.

Військові Нігерії заявили, що за нападом стояли підозрювані бойовики та злочинці, пов'язані з "ІДІЛ".