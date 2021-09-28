Гончаренко розповів про кейси української делегації в ПАРЄ
Російський газ є небезпечною зброєю в руках президента РФ Володимира Путіна. Про це українська делегація нагадала членам Парламентської асамблеї Ради Європи, розповів член української делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), повідомляє УНІАН.
Він нагадав, що російський газ є брудним з усіх точок зору - як політичної, так і екологічної.
"Я підіймаю тут тему "Північного потоку-2" і того, що російський газ є брудним з усіх точок зору. З точки зору того, що від нього фінансується війна і вбивства як в Україні, так і в Сирії, підриви складів у Чехії, "Новачок" у Солсбері тощо. Так і з точки зору його небезпеки екологічної, бо Росія - це найбільший у світі виробник метану і забруднювач метаном навколишнього середовища. Метан - це газ, який поруч з вуглекислим газом створює той самий парниковий ефект, глобальне потепління та інші проблеми. Росія - це 20% світових викидів метану. Про це треба нагадувати європейцям. Вони дуже опікуються і хвилюються питаннями екології, тож треба і це використовувати, щоб донести до них небезпеку російського газу", - сказав Гончаренко.
Він також розповів, що підготував на сесію ПАРЄ заяву, яку підтримали інші країни, щодо потреби зменшення залежності Європи від російського газу.
"Хочу подякувати колегам з різних країн, які підтримали цю заяву. Вона набрала необхідну кількість голосів і тепер буде офіційно внесена в документи цієї сесії ПАРЄ - так звана письмова декларація, офіційна заява. Крім того, ми розповсюджуємо тут листівки "Putin is a killer, gas is a weapon" (Путін - вбивця, а газ - це зброя). Ця тема є важливою і її необхідно підіймати", - сказав Гончаренко.