Гончаренко розповів про кейси української делегації в ПАРЄ

Російський газ є небезпечною зброєю в руках президента РФ Володимира Путіна.﻿ Про це українська делегація нагадала членам Парламентської асамблеї Ради Європи, розповів член української делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), повідомляє УНІАН.

Він нагадав, що російський газ є брудним з усіх точок зору - як політичної, так і екологічної.

"Я підіймаю тут тему "Північного потоку-2" і того, що російський газ є брудним з усіх точок зору. З точки зору того, що від нього фінансується війна і вбивства як в Україні, так і в Сирії, підриви складів у Чехії, "Новачок" у Солсбері тощо. Так і з точки зору його небезпеки екологічної, бо Росія - це найбільший у світі виробник метану і забруднювач метаном навколишнього середовища. Метан - це газ, який поруч з вуглекислим газом створює той самий парниковий ефект, глобальне потепління та інші проблеми. Росія - це 20% світових викидів метану. Про це треба нагадувати європейцям. Вони дуже опікуються і хвилюються питаннями екології, тож треба і це використовувати, щоб донести до них небезпеку російського газу" , - сказав Гончаренко.

Українська делегація розповсюджує в ПАРЄ листівки "Putin is a killer, gas is a weapon" / фото t.me/oleksiihoncharenko

Він також розповів, що підготував на сесію ПАРЄ заяву, яку підтримали інші країни, щодо потреби зменшення залежності Європи від російського газу.