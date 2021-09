Данський художник вкрав гроші у музею і об'явив це актом мистецтва

Музей сучасного мистецтва Kunsten в Данії виплатив 534 000 крон (майже 2,2 млн грн) художнику-концептуалісту Йенсу Хонінгу, але той вирішив не виконувати обіцяну роботу, а просто залишити гроші собі. При цьому своє рішення він назвав "витвором мистецтва", повідомляє Кореспондент.

Як пише Bloomberg, Хонінг взяв гроші для того, щоб відтворити в музеї свою більш ранню роботу, яка являла собою дві скляні рамки, наповнені банкнотами - данськими кронами та євро - які відображають річний дохід відповідно в Данії та Австрії. Але в підсумку художник надіслав до музею коробку з роботою, в якій не вистачало 534 тис. крон. Зі свого боку Хонінг заявив, що це і є його робота, яку він перейменував в Take the Money And Run (Бери гроші та біжи).

"Витвір мистецтва в тому, що я взяв їхні гроші", - пояснив Йенс Хонінг.

У Kunsten вважають, що художник повинен повернути 534 000 крон, але той відмовляється. Музей розглядає можливість подачі заяви в поліцію.