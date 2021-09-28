Україну визнали країною з "частково вільним інтернетом"

Україну віднесли до країн з "частково вільним інтернетом". Таку ж оцінку отримали Ангола і Еквадор.﻿ Про це йдеться в новому звіті про ситуацію у світі правозахисної організації Freedom House, повідомляє РБК-Україна.

Найвищі показники цього року в Ісландії (96 балів), Естонії (94 бали), Канади та Коста-Ріки (по 87 балів).

На думку правозахисників, в Україні трапляються блокування сторінок в соцмережах, а коментатори іноді займаються "маніпуляціями громадської думки" в політичних інтересах державної влади.

Також у Freedom House відзначають, що в Україні мають місце переслідування блогерів та авторів політичного контенту, кібернапади на опозиціонерів і правозахисників.

В організації вказують на появу в Україні законодавчих ініціатив, які ставлять за мету цензуру контенту і деанонімізацію в інтернеті.

Автор: Анна Полисученко