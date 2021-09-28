Курс валют НБУ на 28 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 28 вересня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 27 вересня, виріс на 1 коп до 26.66 за 1 долар.
Євро подешевшав на 4 коп до 31.18 за 1 євро.
Курс рубля зріс до рівня 3.67 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів досяг рівня 36.50 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 9 коп до 28.73 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп до 6.78 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.655 600
|EUR
|євро
|31.176 400
|RUB
|рубль
|0.366 810
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.500 800
|CHF
|Швейцарський франк
|28.725 300
|PLN
|польський злотий
|6.784 700