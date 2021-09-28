Курс валют НБУ на 28 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 28 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 27 вересня, виріс на 1 коп до 26.66 за 1 долар.

Євро подешевшав на 4 коп до 31.18 за 1 євро.

Курс рубля зріс до рівня 3.67 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 36.50 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 9 коп до 28.73 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп до 6.78 за 1 польський злотий.