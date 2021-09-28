Президент Південної Кореї закликав заборонити їсти собак

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін виступив з ініціативою заборони вживання в їжу собак в країні, повідомляє Кореспондент.

За інформацією The Guardian з посиланням на заяву офісу президента глава держави закликав уряд подумати про офіційну заборону вживання в їжу собак. Тим більше як підкреслив він, "все більше людей в країні сприймають собак, як компаньйонів, а не обід".

Як відзначають журналісти, на таке рішення може вплинути тиск зоозахисних організацій, роль яких в країні останнім часом зросла. Крім того, молодь не сприймає собак, як їжу.

Президент Мун - відомий любитель собак, у нього є кілька псів у резиденції. Одного з них він врятував після вступу на посаду.

Закон Південної Кореї про захист тварин спрямований в основному на запобігання жорстокому забою собак і кішок, але не забороняє саме споживання.