Представник Афганістану відмовився виступати на Генасамблеї ООН

Представник Афганістану відмовився виступати на Генасамблеї ООН

Представник Афганістану відмовився виступати на Генасамблеї ООН. Постійний представник Афганістану при ООН Гулам Ісаксай, призначений попереднім урядом, за графіком повинен був виступити в понеділок, повідомляє Укрiнформ.

Однак, як повідомив журналістам прес-секретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, його виступ було скасовано.

"Це не змінює того факту, що представником Афганістану залишається саме він", – уточнив Дюжаррік.

Постпред Афганістану мав намір виступити на Генасамблеї з критикою талібів.

"Ми отримали інформацію про те, що держава-член (Афганістан) відмовилася від участі в загальних дебатах, які були заплановані", – повідомила прес-секретар голови Генасамблеї Моніка Грейлі.

Автор: Анна Полисученко

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