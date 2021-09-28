На старих версіях Android відключили YouTube і Gmail

Користувачі пристроїв на Android старих версій з 27 вересня втратили можливість використовувати обліковий запис Google, в тому числі для роботи з YouTube, поштою Gmail і календарем, повідомляє Дзеркало тижня.

«Google більше не буде доступний на пристроях Android, які працюють під управлінням Android 2.3.7 або більш низькою версії, починаючи з 27 вересня 2021 року» , - сказано в повідомленні компанії.

Ця конкретна гілка операційної системи американського технологічного гіганта була запущена в грудні 2010 року.

Серед телефонів, які не отримали офіційного оновлення на систему старше Android 2.3.7 - Samsung Galaxy S2, Sony Xperia Go і HTC Evo 4G. Сервіси Google на новіших системах - Android 3.0 для планшетів, Android 4.0 і старше - продовжать роботу. Відключення також не вплинуло на роботу сервісів Google в браузері.