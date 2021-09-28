Ціна нафти Brent перевищила 80 доларів

Вартість нафти марки Brent досягла рекордних показників за три роки і піднялася вище 80 доларів за барель вперше з осені 2018-го, повідомляє РИА Новости.

Станом на 7:16 ціна грудневих ф'ючерсів на нафту Brent виросла на 0,85 відсотка, до 79,36 доларів за барель, листопадових - на 0,83 відсотка, до 80,19 долара за барель. Це сталося вперше з жовтня 2018 року.

Ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI зростала на 0,85 відсотка, до 76,09 долара за барель.

Зростання цін на нафту відбувається на тлі ознак поліпшення перспектив попиту на сировину в світі в той час, як пропозиція зростає більш повільними темпами. Ринки також чекають нового прогнозу ОПЕК, який вийде у вівторок.