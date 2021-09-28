"Слугам народу" в Трускавці вручатимуть партійний "Оскар"

Глава фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія розкрив подробиці майбутнього засідання фракції у Трускавці, повідомляє УНИАН.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Арахамія розповів, що заїзд депутатів почнеться в п'ятницю, в другій половині цього ж дня вони почнуть роботу. Триватиме вона до пізнього вечора і продовжиться вранці в суботу. Тоді до депутатів приєднається президент Володимир Зеленський, а закінчиться партійний захід у першій половині дня в неділю.

За словами Арахамії, запрошення поки не відправляли спікеру Ради Дмитру Разумкову, оскільки він не представляє фракцію, а є позафракційним депутатом. Нардеп нагадав, що "слуги" прийшли до екватора своєї каденції й мають намір поговорити про виконання передвиборчих обіцянок виборцям.

"Я прогнозую, що ми вийдемо в якусь концепцію нового турборежиму" ,-говорить глава фракції.

Кажучи про розважальну програму в Трускавці, Арахамія анонсував вручення незвичайної нагороди.

"Ми плануємо зробити церемонію нагородження, умовно "партійний Оскар" - за всякого роду речі, які відбувалися протягом двох років. У тому числі з гумором, іронією. Плануємо таку "гала-вечерю" , - зазначив він.

Також Арахамія анонсував свій новий виступ як ді-джея David Braun, уточнивши, що він відбудеться наприкінці заходу.