"Слугам народу" в Трускавці вручатимуть партійний "Оскар"
Глава фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія розкрив подробиці майбутнього засідання фракції у Трускавці, повідомляє УНИАН.
В ефірі телеканалу "Україна 24" Арахамія розповів, що заїзд депутатів почнеться в п'ятницю, в другій половині цього ж дня вони почнуть роботу. Триватиме вона до пізнього вечора і продовжиться вранці в суботу. Тоді до депутатів приєднається президент Володимир Зеленський, а закінчиться партійний захід у першій половині дня в неділю.
За словами Арахамії, запрошення поки не відправляли спікеру Ради Дмитру Разумкову, оскільки він не представляє фракцію, а є позафракційним депутатом. Нардеп нагадав, що "слуги" прийшли до екватора своєї каденції й мають намір поговорити про виконання передвиборчих обіцянок виборцям.
"Я прогнозую, що ми вийдемо в якусь концепцію нового турборежиму",-говорить глава фракції.
Кажучи про розважальну програму в Трускавці, Арахамія анонсував вручення незвичайної нагороди.
"Ми плануємо зробити церемонію нагородження, умовно "партійний Оскар" - за всякого роду речі, які відбувалися протягом двох років. У тому числі з гумором, іронією. Плануємо таку "гала-вечерю", - зазначив він.
Також Арахамія анонсував свій новий виступ як ді-джея David Braun, уточнивши, що він відбудеться наприкінці заходу.