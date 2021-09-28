COVID-вакцинація: навіщо робити щеплення перехворілим

Людям, які вже хворіли на коронавірус, все одно важливо робити щеплення проти нього. Адже антитіла до інфекції не вічні, і саме вакцинація дає додатковий захист до природного імунітету, повідомляє Обозреватель.

Вакцинацію для захисту від COVID-19 рекомендують у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), підкреслюючи: імунітет після перенесеного захворювання залежить індивідуально від кожного організму.

"Навіть якщо ви вже перехворіли, вам слід зробити щеплення. Захист, який хтось отримує від COVID-19, варіюватиметься від людини до людини, і ми також не знаємо, як довго може тривати природний імунітет" , – йдеться у матеріалах на сайті організації.

Окрім цього, невакциновані люди, які перехворіли на коронавірус, мають вдвічі вищий ризик повторно заразитися ним, ніж вакциновані.

Такі дані показало одне з досліджень Центрів із контролю та профілактики захворювань у США (CDC).

"Щоб знизити ймовірність зараження в майбутньому, всім людям повинна бути запропонована вакцина проти COVID-19. Навіть тим, хто раніше був ним інфікований" , – дійшли висновку вчені.

Зважаючи на це, у МОЗ закликали українців: якщо хочете бути впевнені у захисті від важкого перебігу, госпіталізації та смерті від коронавірусу – вакцинуйтеся.

Зазначимо: за словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, не потрібно чекати шести місяців після перенесення COVID-19, щоб імунізуватися – щеплення можна робити одразу після одужання.

Кандидатка медичних наук Тетяна Бондаренко додала, що завдяки цьому люди отримують додаткові антитіла. А в підсумку вакциновані та ті, хто вже вакцинувався, матимуть кращий імунний захист від повторного інфікування.