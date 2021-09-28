Що очікується на валютному ринку у вівторок

Продаж валюти великими державними компаніями в понеділок забезпечив перевищення пропозиції над попитом на безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку.

Це призвело до відновлення зниження котирувань і змусило Національний банк двічі вийти з інтервенціями на покупку валюти. Тренд на ослаблення гривні, що намітився в минулу п'ятницю, знову був зламаний. Сьогодні Міністерство фінансів проводить черговий аукціон з розміщення ОВДП терміном на 3 місяці, 1 рік, 1,5 року, 2, 3 роки і 6 років. З огляду на, що в останні дні іноземні інвестори знову почали виявляти цікавість до українських цінних паперів, можна припустити їх участь в цьому аукціоні, особливо якщо ставку прибутковості за облігаціями піднімуть. Якщо це станеться, їм доведеться продавати валюту для купівлі ОВДП, що ще збільшить пропозицію на ринку і буде сприяти подальшому зниженню котирувань.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,60/26,65 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в понеділок знизилася на 5 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,71-26,73 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,66-26,68 гривень. Сьогодні вранці продаж стартуватиме на рівні 26,67-26,68 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Є шанс, що долар подешевшає ще на 2-3 копійки.

Євро на ринку FOREX в понеділок з 1,1727 долара опустився до позначки 1,1685 після того, як стало ясно, що партія Ангели Меркель програє на виборах в Бундестаг. Вранці вівторка євро торгується у вузькому діапазоні 1,1684-1,1699 долара. Готівковий євро в понеділок подешевшав на 4 копійки: з ранкових 31,24-31,26 до 31,20-31,22 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,20 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є підстави очікувати, що протягом дня євро стане дешевше ще на 3-5 копійок.

Російський рубль в понеділок виріс до 72,44 рублів за долар на тлі зростання світових цін на нафту. Вранці вівторка він торгується в діапазоні 72,55-72,70 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці другий тиждень зберігає стабільну ціну на рівні 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. За такою ж ціною його почнуть продавати сьогодні вранці. Протягом дня можливі коливання ціни рубля в межах 3,62-3,67 гривень за 10 рублів.