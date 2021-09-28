Сонячні пляжі та тепла вода: о погоде туристам на головних курортах Туреччини та Єгипту

Погода в Україні "зависла" в передчасному холодному міжсезонні і здається, що тепла вже доведеться чекати до наступного літа. Однак досвідчені туристи знають: зараз - саме час насолодитися оксамитовим сезоном в Туреччині та Єгипті і втекти з холодної осені в літо, повідомляє РБК-Украина.

Багато мандрівників спеціально вибирають для відпочинку жовтень в цих країнах, адже море в цьому місяці ще дуже тепле, а сонце вже не обпікає. У цей час зручні різноманітні варіанти відпочинку – можна насолоджуватися морем і пляжем, а можна також комфортно досліджувати природні та культурні пам'ятки.

Погода на курортах Туреччини восени: +30 градусів і тепле море

Закінчення пляжного сезону в Туреччині планують відкласти до листопада, якщо погода дозволить утримати відпочивальників. Багато українських туристів вибирають для відпустки на Середземноморському узбережжі країни саме кінець вересня і весь жовтень – за відгуками, відпочинок в цей період – "чудовий".﻿

Вся справа в тому, що активне сонце вже не обпікає шкіру, без головного убору - мінімум ризику отримати сонячний удар. Можна цілий день комфортно гуляти вулицями курортних міст, вирушати на тривалі екскурсії до античних руїн або на морські прогулянки уздовж мальовничих бухт.

При цьому основна розвага - пляжний відпочинок - порадує як низькими цінами на пакетні тури, так і максимально комфортною температурою води і повітря. Якщо Егейське море (курорти Мармарис, Бодрум, Фетхіє) охолоджується швидше, то Середземне (Анталія, Сіде, Кемер) залишається по-літньому теплим до глибокої осені.

Зазвичай температура води в морі і повітря в оксамитовий сезон в Туреччині зрівнюється - 25-26 градусів.

У найближчі 10 днів на одному з найтепліших курортів Анталійського узбережжя – Аланії - погода буде майже спекотною - більшість днів стовпчик термометра вдень досягне 30 градусів, вночі - 16-20 градусів. Температура води в морі 27 градусів - станом на 27 вересня. При цьому навіть на курортах Егейського моря вода ще тепла – 24-25 градусів, яка вважається максимально комфортною для купання.

Фото: Температура води в морі в Туреччині - від 24 градусів (unsplash.com/nafi-durmus)

Яка погода буде в Єгипті: у жовтні розпочнеться найкращий відпочинок

Найсприятливіший місяць для відпочинку на курортах Червоного моря – жовтень. Цього місяця відступає екстремальна спека, яку не всі туристи готові витримувати заради красивого моря і рифів.

Влада Єгипту вже готується до турпотоку на курортах у жовтні. Це час, коли море дуже тепле – близько 27 градусів. Температура повітря - від 30 градусів вдень, і від 23 градусів – вночі.

Досвідчені туристи, які відпочивають у Єгипті з року в рік, бронюють пакетні тури в цю країну ще з літа, щоб вирушити в Шарм-ель-Шейх, Хургаду або Марса Алам в жовтні. Завдяки зниженню спеки, в цьому місяці набагато комфортніше відвідувати піраміди і музеї Каїра з одноденними екскурсіями.



Згідно з даними windy.com, в ці дні температура води біля узбережжя Шарм-ель-Шейха і Марса Алама - 28 градусів, Хургади - 27 градусів. Повітря прогрілося до 30-32 градусів. У наступні дні в Шарм-ель-Шейху погода буде радувати масових відпочивальників - вдень можна буде "відігрітися" після української осені при температурі 33-34 градуси. У Хургаді буде на 1-2 градуси прохолодніше.



Автор: Ольга Маджумдар