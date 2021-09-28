У Британії на тлі паливної кризи мобілізували військових

Влада Великобританії привела в стан підвищеної готовності військових в рамках заходів з боротьби з паливною кризою, заявило міністерство по бізнесу, енергетиці та промисловості, повідомляє РИА Новости.

Раніше газета Times писала, що британських військовослужбовців можуть залучити як водіїв бензовозів через проблеми з нестачею водіїв в країні, яка вже привела до перебоїв в поставках палива на АЗС. План на випадок непередбачених обставин, який отримав назву "Операція Ескалін", буде введений в дію, тільки якщо ситуація значно погіршиться.

"Британські військові водії бензовозів будуть приведені в стан готовності для доставки палива туди, де воно найбільш необхідно. Вони також будуть забезпечувати високий рівень забезпечення паливом" , - йдеться в заяві відомства.

Як заявив міністр оборони Бен Уоллес, військові пройдуть спеціальну підготовку і "допоможуть зменшити рівень транспортного навантаження там, де вона найбільше відчувається".

Влада також звільнила водіїв вантажних автомобілів від необхідності повторної здачі іспитів для продовження прав, оскільки процедура займає три дні. Права, дія яких закінчується в період з 27 вересня по 31 грудня, продовжуються до 31 січня 2022 року.