У Сирії непізнаний літак атакував базу ополченців

У ніч на 28 вересня керовані підтримуваними Іраном ополченцями бази в Сирії піддалися атаці з повітря. Ополчення перейшло в стан підвищеної бойової готовності, пише Оксана Сопрович, ТСН.

Непізнаний літак вдарив по базі проіранських ополченців у східній провінції Сирії Дейр-ез-Зор, що недалеко від іракського кордону, де Тегеран у минулому році розширив свою військову присутність.

Про це з посиланням на місцевих жителів і військові джерела повідомляє The Jerusalem Post.

Відзначається, що після декількох вибухів підтримувані Іраном бойовики ополчення, що патрулюють вулиці, були приведені в режим підвищеної бойової готовності. Крім того, очевидці повідомили про декілька швидких, які їхали в бік околиць міста.

За попередніми даними, удари були нанесені на південь від міста Меядін уздовж річки Євфрат. Територія стала основною базою для кількох шиїтських ополченців – в основному, з Іраку.