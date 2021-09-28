На Криті новий землетрус: перші подробиці

Увечері 27 вересня грецький острів Крит сколихнув новий землетрус – на цей раз, магнітудою 5,3. Стихія спричинила руйнування. У результаті, одна людина загинула та десятки постраждали, повідомляє Обозреватель.

Підземні поштовхи були зафіксовані за чотири кілометри від міста Аркалохорі в регіональній одиниці Іракліона. Про це повідомляє Greek City Times.

Землетрус став другим у регіоні за останню добу. Стихія зруйнувала будинки та церкви, також обвалилися скелі біля четвертого за величиною міста країни.

На ранок 28 вересня було підтверджено одну смерть, ще 20 осіб отримали поранення.

За словами вчених, попередній та цей землетруси на Криті відбулися після незвичайної сейсмічної активності, яка тривала протягом останніх чотирьох місяців.

"Землетрусу передувала безперервна сейсмічна активність, яка почалася близько чотирьох місяців тому. Спершу вона привела до підземних поштовхів силою 4,7 бали на початку літа, які пошкодили багато будинків, тепер до цих", – говорить професор геофізики Афінського університету Катімеріні Валліанатос.