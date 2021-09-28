Принца Вільяма і Кейт Міддлтон з дітьми помітили за обідом у пабі

Днями герцоги Кембриджські неофіційно вийшли у світ. Принц Вільям і Кейт Міддлтон взяли з собою дітей та вирушили на обід в один з сільських пабів у Норфолку. Очевидці розповіли, що спостерігати за родиною було дуже приємно, повідомляє 24 Канал.

Нещодавно папараці вкотре підловили родину герцогів Кембриджських не під час ділових зустрічей чи офіційних виходів. Очевидці побачили королівську сім'ю у повному складі у Норфолку.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми, а також собакою Лупо, вирішили вийти за межі свого маєтку. Вони прийшли на обід у звичайний сільський паб. Там монарша родина замовила зовсім не королівські страви – бургери та картоплю фрі.

Герцоги взяли їжу та сіли за стіл на галявині. Принцеса Шарлотта сіла біля батька, а принц Джордж та Луї сіли з обох боків Кейт Міддлтон. Сім'я була одягнена відповідно, у звичні вбрання – джемпери та штани.

"Навколо не було ніякої охорони, просто вони розташувалися там, як будь-яка інша звичайна сім'я. Вільям замовив гамбургер з картоплею. З ними була їхня улюблена собака, і вони майже весь час сміялися," , – поділився очевидець.