У ЄС вивчають можливість застосування третьої дози вакцини Moderna

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) почало вивчати можливість застосування третьої – бустерної дози вакцини від коронавірусу Moderna Spikevax. Її планують вводити не менше ніж через шість місяців після другої дози людям у віці від 12 років, повідомляє Обозреватель.

Бустерні дози вводяться тільки тим, хто завершив первинну вакцинацію для відновлення захисту після її ослаблення, повідомили на сайті EMA. Комітет EMA з ліків для людини прискорено оцінить наявні дані і результати клінічних випробувань препарату Moderna.

На підставі цього огляду комітет порекомендує, чи слід оновлювати інформацію про продукт і дозволяти бустерну вакцинацію.