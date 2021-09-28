Кулеба прокоментував заяви Лукашенка про Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяви самопроголошеної президента Білорусі Олександра Лукашенка з приводу того, що нібито війська НАТО під виглядом навчальних центрів створюють в Україні свої бази, повідомляє Новое время.

В ефірі телеканалу ICTV Кулеба сказав, що ця заява Лукашенка - зразок російської пропаганди в його виконанні.

"Це сигнал про те, що у нас з'являється 1000 кілометрів загрози. Пам'ятаєте, як російська пропаганда придумувала розп'ятих хлопчиків? Так же Лукашенко буде придумувати якісь суперсхрони і диверсантів на українській території" , - зазначив глава українського МЗС.

За його словами, Україні слід бути незалежною від Білорусі і впроваджувати власну політику, навіть якщо вона відрізняється від політики партнерів.

"У нас 1000 кілометрів кордону з режимом людини, яка багато років прикидалася другом України, насправді заводячи свою країну в російську стайню" , - заявив Кулеба.

Напередодні Лукашенко заявив, що обговорює з президентом РФ Володимиром Путіним ситуацію на кордоні з Україною і вони домовилися "робити якісь дії".