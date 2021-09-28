У Таїланді почалися масштабні повені

У Таїланді після тропічного шторму почалися повені. Влада побоюється, що мусонні дощі можуть погіршити і без того складну ситуацію, повідомляє УНІАН.

Як повідомляється, від повеней уже постраждали приблизно третина територій Таїланду.

Минулими вихідними тропічний шторм прокотився північною частиною країни, викликавши повені, в результаті яких постраждали майже 59 тисяч сімей.

Влада повідомила, що 12 провінцій вздовж річки Чао Прайя, включаючи Бангкок і стару столицю Аюттхая, повинні бути готові до нової повені, оскільки рівень води підніметься на 30 сантиметрів до 1 метра протягом наступних кількох днів.

Відзначимо, що в Таїланді тропічний клімат, і в сезон дощів з липня по жовтень часто відбуваються повені, що завдають шкоди в мільйони доларів.