Тонзилітні камені: в чому небезпека

Мигдалини – один із найважливіших імунних органів людини. Саме вони першими зустрічають хвороботворні механізми із навколишнього середовища і забезпечують захист нашого організму, повідомляє Країна здоров'я.

У мигдаликах містяться особливі щілини – лакуни – пастка для мікробів та вірусів, а також своєрідний «полігон», де імунна система вчиться боротися з мікробами та вірусами. Видалення мигдаликів без вагомих підстав може стати ударом по захисних силах організму.

Оториноларинголог Володимир Зайцев розповів про це захворювання. "Ми говоримо про казеозні маси. Це дуже погані маси - по суті, спресований стрептокок, який знаходиться на рівні глотки в товщі піднебінної мигдалини. Тут вони і виробляються, а коли ситуація загострюється, починається тонзиліт", - розповів експерт.

Спеціаліст попередив, що ігнорувати проблему не можна.Найнеприємнішим у хронічному тонзиліті є те, що він може підтримувати й сприяти прогресуванню інших захворювань, починаючи від частих застуд і гайморитів, закінчуючи алергічними захворюваннями, ревматизмом (небезпечна хвороба, яка вражає серце і суглоби) та гломерулонефритом (захворювання нирок).

Так, для жінок наслідками тонзиліту можуть стати гінекологічні проблеми, серед найнебезпечніших - високий ризик викиднів. Відбивається недуга і на зовнішньому вигляді: бліда шкіра, випадіння волосся.Крім цього, такі камені впливають і на внутрішні органи. У зоні підвищеного ризику нирки, серце і суглоби.