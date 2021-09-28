Тонзилітні камені: в чому небезпека
Мигдалини – один із найважливіших імунних органів людини. Саме вони першими зустрічають хвороботворні механізми із навколишнього середовища і забезпечують захист нашого організму, повідомляє Країна здоров'я.
У мигдаликах містяться особливі щілини – лакуни – пастка для мікробів та вірусів, а також своєрідний «полігон», де імунна система вчиться боротися з мікробами та вірусами. Видалення мигдаликів без вагомих підстав може стати ударом по захисних силах організму.
Оториноларинголог Володимир Зайцев розповів про це захворювання."Ми говоримо про казеозні маси. Це дуже погані маси - по суті, спресований стрептокок, який знаходиться на рівні глотки в товщі піднебінної мигдалини. Тут вони і виробляються, а коли ситуація загострюється, починається тонзиліт", - розповів експерт.
Спеціаліст попередив, що ігнорувати проблему не можна.Найнеприємнішим у хронічному тонзиліті є те, що він може підтримувати й сприяти прогресуванню інших захворювань, починаючи від частих застуд і гайморитів, закінчуючи алергічними захворюваннями, ревматизмом (небезпечна хвороба, яка вражає серце і суглоби) та гломерулонефритом (захворювання нирок).
Так, для жінок наслідками тонзиліту можуть стати гінекологічні проблеми, серед найнебезпечніших - високий ризик викиднів. Відбивається недуга і на зовнішньому вигляді: бліда шкіра, випадіння волосся.Крім цього, такі камені впливають і на внутрішні органи. У зоні підвищеного ризику нирки, серце і суглоби.