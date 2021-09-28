Гонка військових навчань – 2021: що Україна протиставляє Росії

В Україні тривають стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля-2021", під час яких ЗСУ відпрацьовують військові маневри спільно з арміями країн НАТО, повідомляє Depo.ua.

Росія цілий рік брязкала зброєю, лякаючи своїми спільними з Білоруссю військовими навчаннями "Захід-2021", які пройшли на початку вересня. І хоч за даними української розвідки, росіяни з тих навчань досі не відвели свої війська у пункти постійної дислокації, в інформаційному полі останніми днями домінує інша військова подія – українська відповідь на російсько-білоруські маневри.

Цими днями Україна разом з західними партнерами проводить наймасштабніші військові навчання цього року – "Об'єднані зусилля-2021". У навчаннях, які проходять одночасно на всіх військових полігонах України, беруть участь 12,5 тисяч військових та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки з 15 країн.

Серед учасників присутні 11 країн-членів НАТО (США, Велика Британія, Німеччина, Канада, Литва, Латвія, Італія, Словаччина, Польща, Угорщина і Румунія), а також чотири країни-партнери Альянсу (Швеція, Грузія, Молдова і Йорданія).

Крім того, від Північноатлантичного альянсу у навчаннях бере участь група експертів Стратегічного командування НАТО з операцій.

Унікальність цих військових навчань полягає у тому, що вони підготовлені повністю за стандартами НАТО – від початкової конференції, яка була проведена у січні, і до відпрацювання усіх планувальних документів, які стосуються навчань.

Крім того, під час цих навчань проходять апробацію 9 доктринальних документів, розроблені відповідно до стандартів НАТО. Вони стосуються процедур планування, а також процесів застосування ЗСУ. Під час маневрів відпрацьовуються спільні дії української та НАТОвської військової авіації, військово-морського флоту, механізованих військ, морської піхоти, сил спеціальних операцій тощо.

Ще однією інновацією цих навчань є проведення цілої низки заходів із перевірки бойової готовності. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, "Об'єднані зусилля-2021" – це підсумок річної підготовки, злагодження військових частин і підрозділів Збройних сил України, практичне відпрацювання набутих знань та демонстрація спільних дій і сумісності з підрозділами збройних сил країн НАТО.

Але найголовніше те, що у ході маневрів відпрацьовується один з можливих варіантів розвитку воєнно-політичної обстановки – питання управління силами оборони України під час відсічі збройної агресії. Зрозуміло, що російської.

Мабуть тому до цих навчань прикута увага не лише українських ЗМІ, але й російської і навіть білоруської влади. Зокрема, президент Росії Володимир Путін вже висловив стурбованість присутністю сил НАТО на території України, назвавши це перетином російських "червоних ліній". Вторить йому і де-факто президент Білорусі Олександр Лукашенко, якому взагалі привиділись в Україні НАТОвські тренувальні табори, де нібито військових навчають нападати на Білорусь.

Мабуть, росіяни не очікували такого резонансу від "Об'єднаних зусиль-2021", тому щоб не випасти з інформаційного порядку денного, вдалися до різного роду провокацій. Спочатку російські кораблі намагалися спровокувати українські у закритому для військових навчань районі Чорного моря, а потім Москва взагалі почала власні триденні міні-навчання в окупованому нею Криму. За даними російського Міноборони, у цих навчаннях беруть участь близько 2000 військових та понад сотня одиниць бойової та спеціальної техніки.

Окрім того, російське військове командування продовжує нарощувати бойові спроможності оперативного угруповання своїх окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Зокрема, росіяни на територіях так званих "ЛНР" і "ДНР" проводять комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів, у тому числі, реактивно-артилерійських батарей.

Таким чином все це виглядає такою собі гонкою військових навчань між Росією і Україною (за аналогією гонки озброєнь між СРСР і США). Росія провела свої наймасштабніші військові навчання "Захід-2021", Україна відповіла не меншими за розмахом командно-штабними навчаннями "Об'єднані зусилля-2021", на що Росія знову відповідає маневрами у Криму і на Донбасі…

Але якщо Росія брязкає зброєю з позиції агресора і цілком могла б цього не робити, то Україна просто змушена відповідати, тому що російська агресія спрямована в першу чергу проти нас.

З позитиву можна відзначити, що Україна хоча й вимушено і під російським тиском, та все ж приводить свої Збройні сили у відповідність до стандартів НАТО і відпрацьовує цю відповідність на практиці. Більше того – на думку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в організаційному плані Україна вже готова до вступу в НАТО. Справа за політичним рішенням.