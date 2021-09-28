Квартири на вторинному ринку подорожчали: ціни по регіонах

Ціни квартир на вторинному ринку зростають. Тільки за липень-серпень вартість "квадрата" в обласних центрах України зросла на 2,5%, майже до $930/кв. м, повідомляє UBR.

Про це свідчать дані спільної аналітики Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) та геоінформаційного порталу "Увекон".

Згідно з дослідженням, ціни на житло змінилися таким чином:

на однокімнатні квартири вони виросли в середньому на 2,9% (до $957/кв. м);

вартість двокімнатних квартир зросла в середньому на 2,6% (до $886/кв. м);

ціни на трикімнатні квартири додали 2,1% ("квадрат" обійдеться вже в $879/кв. м);

вартість чотирикімнатних квартир збільшилася в середньому на 1,7% (до $1227/кв. м).

Вінниця

За липень-серпень ціни на "вторинці" тут збільшилися в середньому на 1,6% (до $939/кв. м):

"1" подорожчали на 2,8% (до $884/кв. м);

"2" - на 0,5% (до $817/кв. м);

"3" - на 1,8% (до $821/кв. м);

чотирикімнатні квартири - на 3,1% (до $777/кв. м).

Дніпро

У Дніпрі за два останні літні місяці житло подорожчало тут в середньому на 3,7% (до $957/кв. м):

"1" подорожчали на 4,3% (до $992/кв. м);

"2" - на 4,1% (до $967/кв. м);

"3" - на 3 3% (до $897/кв. м);

чотирикімнатні - на 1,7% (до $1074/кв. м).

Житомир

У цьому місті ціни на вторинному ринку квартир залишилися в середньому без змін ($727/кв. м):

"1" подорожчали на 3,5% (до $806/кв. м);

"2" подешевшали на 0,6% (до $740/кв. м);

"3" подешевшали на 1,1% (до $684/кв. м);

вартість чотирикімнатних квартир знизилася на 2,8% (до $604/кв. м).

Запоріжжя

Ціни тут зросли в середньому на 2,5% (до $647/кв. м):

"1" подорожчали на 2,1% (до $692/кв. м);

"2" - на 2,5% (до $642/кв. м);

"3" - на 3% (до $634/кв. м);

чотирикімнатні - на 2% (до $617/кв. м).

Івано-Франківськ

У цьому місті цінник виріс на 0,5% (до $529/кв. м):

"1" подорожчали на 0,9% (до $535/кв. м);

"2" - на 0,4% (до $524/кв. м);

"3" - на 0 2% (до $527/кв. м);

середні ціни чотирикімнатних квартир знизилася на 2,8% (до $537/ кв. м).

Київ

У столиці ціни на "вторинці" виросли в середньому на 4,7% (до $1871/кв. м.):

"1" подорожчали на 6,6% (до $1745/кв. м);

"2" - на 6% (до $ 1762/кв. м);

"3" - на 2,1% (до $1804/кв. м);

чотирикімнатні - на 0,1% (до $2667/кв. м).

Кропивницький

Тут житло підскочило в ціні на 0,7% (до $604/кв. м):

"1" подорожчали на 1,4% (до $594/кв. м);

"2" - на 0,2% (до $619/кв. м);

"3" подешевшали на 0,2% (до $596/кв. м);

чотирикімнатні подорожчали на 2,9% (до $587/кв. м).

Луцьк

Тут вартість квартир виросла в середньому на 2,4% (до $739/кв. м):

"1" збільшилися в ціні на 2,6% (до $798 кв. м);

"2" - на 5,9% (до $750/кв. м);

"3" знизилися на 0,6% (до $695/кв. м);

чотирикімнатні квартири подорожчали на 1,6% (до $669/кв. м).

Львів

Вартість квартир у цьому місті на вторинному ринку збільшилася в середньому на 0,5% (до $1080/кв. м):

"1" подорожчали на 1,1% (до $1101/кв. м);

"2" - на 1,7% (до $1089/кв. м);

"3" подешевшали на 1,9% (до $1044/кв. м);

вартість чотирикімнатних квартир залишилася майже без змін ($1065/кв. м).

Миколаїв

Тут ціни на "вторинці" збільшилися на 1,8% (до $659/кв. м):

"1" подорожчали на 1,3% (до $687/кв. м);

"2" - на 0,9% (до $650/кв. м);

"3" - на 3,3% (до $652/кв. м);

чотирикімнатні - на 1,4% (до $643/кв. м).

Одеса

Ціни на вторинному ринку цього прибережного міста виросли в середньому за два місяці літа на 1,5% (до $1017/кв. м):

"1" подорожчали на 2% (до $1031/кв. м);

"2" - на 1% (до $994/кв. м);

"3" - на 1,5% (до $1003/кв. м);

чотирикімнатні - на 0,9% (до $1097/кв. м).

Полтава

Тут вартість житла за липень-серпень зросла в середньому на 2% (до $799/кв. м):

"1" подорожчали на 3,8% (до $833/кв. м);

"2" - на 3,2% (до $821/кв. м);

"3" - на 2,2% (до $741/кв. м);

чотирикімнатні - на 2,7% (до $859/кв. м).

Рівне

Ціни на вторинному ринку цього міста виросли в середньому на 1% (до $733/кв. м):

"1" подорожчали "на 1,3% (до $779/кв. м);

"2" - на 0,4% (до $750/кв. м);

"3" - на 1,3% (до $678/кв. м);

чотирикімнатні - на 3% (до $565/кв. м).

Суми

Тут ціни збільшилися в середньому на 2,1% (до $637/кв. м):

"1" виросли в ціні на 2,4% (до $676/кв. м);

"2" залишилися майже без змін (до $643/кв. м);

"3" подорожчали на 5,7% (до $613/кв. м);

чотирикімнатні квартири - 1,5% (до $534/кв. м).

Тернопіль

У цьому місті ціни на вторинному ринку квартир виросли в середньому на 1,4% (до $681/кв. м):

"1" подорожчали на 2,2% (до $712/кв. м);

"2" - на 3,1% (до $690/кв. м);

"3" - на 0,3% (до $657/кв. м);

чотирикімнатні - на 0,2% (до $619/кв. м).

Харків

Харківські ціни на "вторинці" виросли на 2,2% (до $904/кв. м):

"1" подорожчали на 2,7% (до $879/кв. м);

"2" - на 1,7% (до $903/кв. м);

"3" - на 1,2% (до $924/кв. м);

чотирикімнатні - на 3,7% (до $1010/кв. м).

Херсон

Вартість житла тут виросла в середньому на 2,9% (до $699/кв. м):

"1" подорожчав на 0,8% (до $729/кв. м);

"2" - на 2% (до $717/кв. м);

"3" - на 5% (до $682/кв. м);

чотирикімнатні - на 4,6% (до $617/кв. м).

Хмельницький

Ціни на тутешньому вторинному ринку квартир збільшилися в середньому на 3,2% (до $638/кв. м):

"1" подорожчали на 3,8% (до $686/кв. м);

"2" - на 3,2% (до $633/кв. м);

"3" - на 1,8% (до $585/кв. м);

чотирикімнатні квартири подешевшали на 0,4% (до $513/кв. м).

Черкаси

Тут ціни виросли в середньому на 3,4% (до $709/кв. м):

"1" подорожчали на 7,6% (до $784/кв. м);

"2" - на 2,6% (до $704/кв. м);

"3" - на 1,4% (до $663/кв. м);

чотирикімнатні - на 3,6% (до $638/кв. м).

Чернівці

Тутешні цінники на квартири за липень-серпень збільшилися на 2,3% (до $774/кв. м.):

"1" подешевшали на 0,4% (до $792/кв. м);

"2" подорожчали на 4,9% (до $792/кв. м);

"3" - на 2,1% (до $752/кв. м);

чотирикімнатні подешевшали на 1,3% (до $700/кв. м).

Чернігів

Чернігівські ціни на вторинному ринку квартир збільшилися в середньому на 3,3% (до $684/кв. м):

"1" подорожчали на 6,1% (до $752/кв. м);

"2" - на 2,8% (до $689/кв. м);

"3" - на 4% (до $644/кв. м);

чотирикімнатні - на 1, 9% (до $566/кв. м).

Ужгород

У цьому місті ціни на "вторинці" виросли на 0,6% (до $767/кв. м):