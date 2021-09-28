На об'єктах "Великого будівництва" знайшли старовинні артефакти

Під час археологічних розкопок у Львівській та Полтавській областях була знайдені стародавні керамічні артефакти, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони були знайдені під час археологічних розкопок на об'єктах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Львівській і Полтавській областях.

Археологічні роботи при будівництві доріг дозволять відкрити і зберегти свідчення давньої історії України, вважає молодший науковий співробітник "Рятівної археологічної служби" Богдан Сало.

Промопроєкт почала команда "Рятівної археологічної служби" Інституту археології НАН України спільно зі Службою автомобільних доріг у Львівській області.

Всього в колекції, за словами Богдана Сало, кераміка від епохи неоліту і до кінця XVII століття. Найдавнішим зі знахідок більш як 7000 років.

"Для вченого-археолога кераміка - це просто клондайк інформації. Коли ми знаходимо навіть невеликий фрагмент, перед нами відкривається цілий світ древньої людини. Ми можемо зрозуміти, як вона жила, чим користувалася в повсякденному житті, а також - у що вона вірила" , - розповів він.

Артефакти були знайдені під час розкопок поблизу трас Н-31 Дніпро - Решетилівка в межах Полтавської області і Т-14-25 на ділянці Жовква - Кам'янка-Бузька на Львівщині.