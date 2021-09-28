Sandero став найбільш продаваним автомобілем у Європі

Sandero став найбільш продаваним автомобілем у Європі
Фото: Pixabay

Dacia Sandero продовжує користуватися високим попитом на європейських ринках і другий місяць поспіль є лідером продажів на континенті. За даними JATO Dynamics, в серпні було продано 14 961 авто, що на 8% більше, ніж результат за той же місяць 2020 року, повідомляє Судово-юридична газета.

Успіх Sandero приходить на тлі загального падіння продажів нових автомобілів на Старому континенті. Дані показують, що в восьмому місяці року в Європі було зареєстровано 713 714 нових автомобілів, що на 18% менше, ніж в серпні 2020 року. Це найгірший результат на ринку з 2014 року.

Відмінні показники Dacia доповнює і четверте місце Duster, який виявився найбільш продаваним кросовером в Європі за серпень. Обидві моделі румунського бренду зафіксували зростання продажів.

  1. Ford Puma - 9304 шт. (-16% в порівнянні з серпнем 2020 року).
  2. Hyundai Tucson - 9739 (+ 36%).
  3. Toyota Corolla - 9912 (-11%).
  4. Volkswagen Polo - 10 283 (-16%).
  5. Fiat 500 - 10 966 (+ 28%).
  6. Volkswagen T-Roc - 11 179 (-6%).
  7. Dacia Duster - 11 327 (+ 4%)
  8. Toyota Yaris - 12 594 (+ 18%).
  9. Volkswagen Golf - 13 664 (-38%).
  10. Dacia Sandero - 14 961 (+ 8%).
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