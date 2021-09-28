Sandero став найбільш продаваним автомобілем у Європі

Dacia Sandero продовжує користуватися високим попитом на європейських ринках і другий місяць поспіль є лідером продажів на континенті. За даними JATO Dynamics, в серпні було продано 14 961 авто, що на 8% більше, ніж результат за той же місяць 2020 року, повідомляє Судово-юридична газета.

Успіх Sandero приходить на тлі загального падіння продажів нових автомобілів на Старому континенті. Дані показують, що в восьмому місяці року в Європі було зареєстровано 713 714 нових автомобілів, що на 18% менше, ніж в серпні 2020 року. Це найгірший результат на ринку з 2014 року.

Відмінні показники Dacia доповнює і четверте місце Duster, який виявився найбільш продаваним кросовером в Європі за серпень. Обидві моделі румунського бренду зафіксували зростання продажів.