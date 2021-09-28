Sandero став найбільш продаваним автомобілем у Європі
Dacia Sandero продовжує користуватися високим попитом на європейських ринках і другий місяць поспіль є лідером продажів на континенті. За даними JATO Dynamics, в серпні було продано 14 961 авто, що на 8% більше, ніж результат за той же місяць 2020 року, повідомляє Судово-юридична газета.
Успіх Sandero приходить на тлі загального падіння продажів нових автомобілів на Старому континенті. Дані показують, що в восьмому місяці року в Європі було зареєстровано 713 714 нових автомобілів, що на 18% менше, ніж в серпні 2020 року. Це найгірший результат на ринку з 2014 року.
Відмінні показники Dacia доповнює і четверте місце Duster, який виявився найбільш продаваним кросовером в Європі за серпень. Обидві моделі румунського бренду зафіксували зростання продажів.
- Ford Puma - 9304 шт. (-16% в порівнянні з серпнем 2020 року).
- Hyundai Tucson - 9739 (+ 36%).
- Toyota Corolla - 9912 (-11%).
- Volkswagen Polo - 10 283 (-16%).
- Fiat 500 - 10 966 (+ 28%).
- Volkswagen T-Roc - 11 179 (-6%).
- Dacia Duster - 11 327 (+ 4%)
- Toyota Yaris - 12 594 (+ 18%).
- Volkswagen Golf - 13 664 (-38%).
- Dacia Sandero - 14 961 (+ 8%).