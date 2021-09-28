Єрмак про замах на Шефіра: "Це був постріл у демократію"

За замахом на першого помічника Президента України Сергія Шефіра стояли сили, які не хочуть реформ в Україні та очищення країни від криміналітету. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє ОП України.

"Ми як ніхто зацікавлені в тому, щоб цей злочин був розкритий", - підкреслив він.

У той же час, Єрмак зазначив, що Офіс Президента не є правоохоронним органом, а тому висновки щодо замовників і виконавців цього злочину має дати слідство.

"Моя особиста думка - стріляли не тільки в Сергія, стріляли не тільки у водія Олександра. Це були постріли в демократію та в майбутнє України. Але я хочу сказати, що ми сильні. І, безумовно, цей боягузливий« привіт »з 90-х , яким хтось спробував або залякати, або щось показати, - я думаю, що це марні спроби. Це говорить про те, що ми на правильному шляху реального реформування нашої країни ", - зазначив керівник Офісу Президента.

Єрмак вважає, що за цим стояли сили, які не хочуть реформ у країні, припинення війни та "очищення країни від криміналітету". Він зазначив, що після замаху на першого помічника Президента багато друзів і партнерів України запропонували свою допомогу.