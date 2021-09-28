ВР може розглянути кадрові зміни в Кабміні наступного тижня
Найближчим часом очікується зміна трьох-чотирьох керівників міністерств. Кадрові ротації в Кабміні Верховна Рада швидше за все розгляне наступного тижня. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі "Україна 24", повідомляє Вести.
За словами депутата, говорити про зміни в Кабміні коректніше буде після представлення кандидатів.
"Серед яких можуть бути наші колеги з фракції ("Слуга народу"- ред.)", - уточнила Кравчук.
Після цього, за її словами, буде запущено офіційний процес.
"Тому я не виключаю, що на пленарному тижні, який буде з 5 жовтня, ці кадрові зміни вже можуть бути на голосуванні в офіційному залі", - додала Кравчук.