ВР може розглянути кадрові зміни в Кабміні наступного тижня

ВР може розглянути кадрові зміни в Кабміні наступного тижня
Фото: rada.gov.ua

Найближчим часом очікується зміна трьох-чотирьох керівників міністерств. Кадрові ротації в Кабміні Верховна Рада швидше за все розгляне наступного тижня. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі "Україна 24", повідомляє Вести.

За словами депутата, говорити про зміни в Кабміні коректніше буде після представлення кандидатів.

"Серед яких можуть бути наші колеги з фракції ("Слуга народу"- ред.)", - уточнила Кравчук.

Після цього, за її словами, буде запущено офіційний процес.

"Тому я не виключаю, що на пленарному тижні, який буде з 5 жовтня, ці кадрові зміни вже можуть бути на голосуванні в офіційному залі", - додала Кравчук.
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