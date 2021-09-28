У США створять нову групу есмінців для протидії підводним човнам РФ

Військово-морські сили США формують нову оперативну групу під назвою Greyhound. Вона буде складатися з есмінців, яких можна буде розгорнути в найкоротші терміни для протидії "російській підводній загрозі" в Атлантичному океані. Про це, посилаючись на видання Інституту ВМС США USNI News, повідомляє "Интерфакс".

Видання, у свою чергу, посилається на заяву командувача надводними силами ВМС у Атлантиці Брендана Маклейна, який сказав, що група "призначена для забезпечення флоту передбачуваними, постійно готовими та повністю сертифікованими військовими кораблями".

"Кораблі будуть готові виконати весь спектр завдань, включаючи відстеження російської підводної діяльності в Атлантиці та захист батьківщини на морі", - підкреслив воєначальник.

Зазначається, що створення нової цільової групи обумовлено тим, що американські ВМС переорієнтували свої ресурси та зусилля на Атлантичний регіон через зростання підводного потенціалу Росії та побоювань із приводу російських підводних човнів, що діють у цих водах.

До складу Greyhound спочатку увійдуть есмінці Donald Cook і Thomas Hudner, які, як сказав Маклейн, мають великий досвід протичовнової боротьби. Пізніше до них приєднаються есмінці The Sullivans, Cole і Gravely. Маклейн заявив, що має бути сформований "стабільний графік", при якому, у кінцевому підсумку, для виконання завдань, що стоять перед групою, будуть постійно задіяні чотири кораблі.