Дублянки 2021-2022: стилісти показали трендові моделі

У 2021 і 2022 роках на піку популярності будуть теплі дублянки. Є безліч стильних моделей: авіатор, пухнасті і з акцентом на хутро, повідомляє Обозреватель.

Крім того, лаконічний варіант дублянки – жакет. Відповідний пост опублікували стилісти Vogue history на сторінці в Instagram(щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, у тренді будуть дублянки-авіатори, які підійдуть до будь-якого образу на кожен день. Також на піку популярності – довгі дублянки, пухнасті шубки, які можна міксувати як з сукнями, так і джинсами/штанами.

Пухнасті шубки у тренді. Джерело: instagram.com/vogue_history

Моделі авіатор у тренді. Джерело: instagram.com/vogue_history

Стилісти рекомендують придбати дублянки з акцентним хутром, а також лаконічну модель – жакет.

Джерело: instagram.com/vogue_history

Стильні дублянки-жакети. Джерело: instagram.com/vogue_history

Варіанти жакетів. Джерело: instagram.com/vogue_history

У 2021-2022 роках також не втрачає актуальність двостороння дублянка, яка відома своєю максимальною універсальністю.

Дублянка – хіт 2021-2022. Джерело: instagram.com/vogue_history

Джерело: instagram.com/vogue_history

Варто зазначити, що дублянки можна поєднувати як з брюками і грубими черевиками, так і з довгими спідницями та сукнями. Класичні моделі носять з чим завгодно: з в'язаною спідницею і джинсами, спортивними штанами і романтичними сукнями.

Джерело: instagram.com/vogue_history

До речі, найпопулярнішими кольорами залишаються бежевий та коричневий. Наприклад, можна обрати відтінки вершків і карамелі або ж коньяку та шоколаду. Крім того, актуальними будуть чорні, білі і сріблясті моделі.