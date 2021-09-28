Газпром припинив продажі газу на електронному майданчику на 2022 рік

"Газпром експорт" прибрав з розкладу торгів на своїй Електронній торговій платформі всі контракти на 2022 рік, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше, після рішення німецького суду, який постановив не звільняти "Північний потік 2" від норм газової директиви ЄС (що може затримати запуск магістралі), з переліку доступних контрактів зникли пропозиції на перший квартал і весь 2022 рік.

У графіку торгів на минулий тиждень стояли контракти в один клік на 2023 рік і аукціони на зиму 2022/23. У графіку на тиждень з 27 вересня по 1 жовтня залишився тільки контракт на 2023 рік.

Втім, на майданчику останні продажі на зиму 2022/23 були здійснені 7 вересня, а далі укладалися тільки угоди на 2023 рік.

Всього з 1 по 24 вересня на ЕТМ "дочки" "Газпрому" продано 926 млн куб. м газу після 1,008 млрд кубометрів в серпні. З початку 2021 року продажі досягли 7,066 млрд кубометрів.