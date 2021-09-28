Полігон у Київській області завдав збитків природі на 55 млн гривень

Під час останньої перевірки полігону, що експлуатується КП "Комунальник" Вишгородської міської ради, Держекоінспекція виявила засмічення територій, не призначених для захоронення сміття. Збитки склали близько 55 мільйонів гривень, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Він заявив, що площа полігону становить 5 гектарів, але по факту сягає 20 гектарів за рахунок незаконно використовуваних земель. Також зафіксовано низку порушень правил експлуатації.

"Держекоінспекція розрахувала та пред’явила підприємству збитки на суму близько 55 мільйонів гривень, а за фактами засмічення вже відкрито 2 кримінальних провадження. ДЕІ також звернулась до Господарського cуду міста Києва з позовом щодо примусового стягнення збитків та до Київського окружного адміністративного суду з вимогою припинити діяльність КП "Комунальник" , — розповів Мальований.

За словами голови ДЕІ, випадки такого масштабного засмічення території в Україні зовсім непоодинокі.

"Близько третини всіх полігонів працюють з недотриманням екологічних вимог. За 8 місяців 2021 року Держекоінспекція виявила найбільше порушень саме у сфері поводження з відходами – понад 10 тисяч. Це більше, ніж за весь минулий рік" , — підкреслив Мальований.

Одна з основних причин недосконалості сфери поводження зі сміттям – небажання громад розвивати інфраструктуру.

"Вони не розробляють Схеми санітарного очищення, чим не закріплюють чіткі правила управління відходами. Нерідко це призводить до визначення перевізника з порушеннями, тож вивезенням сміття займаються недобросовісні компанії. Вони вивозять його на вільні земельні ділянки, утворюючи мережу несанкціонованих сміттєзвалищ" , — зауважив Мальований.

Саме тому фахівці ДЕІ сприяють посиленню відповідальності за такі порушення.

"Зокрема, підготували та сприяли затвердженню змін до методики щодо розрахунку збитків за забруднення земельних ресурсів. Також спільно з фахівцями Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів спеціалісти інспекції готують проєкт змін до КУпАП щодо підвищення адмінштрафів. Санкція за порушення вимог щодо поводження з відходами зросте у близько 3 рази (з 850 до як мінімум 2550 гривень для посадових осіб). Громади мають розуміти, що у разі бездіяльності змушені будуть витрачати місцеві бюджети на сплату збитків і штрафів, замість вкласти їх у сміттєпереробні заводи чи пункти сортування" , — заявив Мальований.

Посадовець підкреслив, що європейський досвід поводження з відходами базується на принципі мінімізації сміття шляхом зменшення його продукування, повторного використання, переробки.