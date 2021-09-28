З листопада "євробляхерів" чекають нові санкції: суми штрафів

В Україні незабаром водіїв та власників нерозмитнених машин почнуть штрафувати на суму до 170 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал.

Вже з листопада 2021 року в Україні перестане діяти період пільгового розмитнення авто на єврономерах. Після цього усіх водіїв і власників нерозмитнених машин почнуть штрафувати на суму до 170 тис. грн. Також порушникам загрожує арешт рахунків та майна.

Якщо патрульні зупинять людину на нерозмитненому автомобілі після 10 листопада, то спочатку випишуть штраф у розмірі 8500 грн. Після цього дані будуть передані на митницю, де згодом і складуть постанову за перевищення терміну ввезення авто – ті самі 170 000 грн.

Власник "бляхи" отримає штраф за адресою прописки через пошту. Після цього він повинен буде приїхати на митницю і дати пояснення, далі його чекатиме судова тяганина.

За словами юристів, якщо суд винесе відповідне рішення, то штраф доведеться сплатити, в іншому випадку заарештують майно порушника.

Нагадаємо, наразі в Україні діє період пільгового розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. За пільгою вже розмитнили близько 30 тисяч авто на мільярд гривень.