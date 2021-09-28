Закон про олігархів не зменшить вплив бізнесу на політику - нардеп

Законопроєкт про олігархів не зменшить вплив бізнесу на політику, а лише запустить механізм перерозподілу активів, призведе до цензури та узурпації влади, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила народний депутат від "Слуги народу" Людмили Буймістер.

"Ми даємо РНБО повноваження фактично диктувати телеканалам, що їм показувати, а що не показувати. Диктувати, хто має бути в реєстрі олігархів, а хто ні, хто може чи не може брати участь у приватизації. Тобто це безпосередньо пряме утискання прав, економічних прав і свобод, яке, окрім як до диктатури, ні до чого не призведе" , - заявила нардеп.

Буймістер пояснила, що не голосувала за цей законопроєкт перш за все через ризики узурпації влади.

"Якби дійсно хотілося приймати комплексні рішення щодо боротьби з олігархами, то треба було приймати мої правки до цього законопроекту щодо реформи Антимонопольного комітету" , - додала нардеп.

Нагадаємо, 23 вересня депутати "Слуги народу" за підтримки груп "За Майбутнє" і "Довіра", близьких до олігархів Ігорю Коломойському і Андрію Веревському прийняли проєкт закону в другому читанню.

24 вересня виявилося, що проєкт вимагає повторного голосування через правову колізію, яка виникла під час голосування.

Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і що протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної та судової системи.

Автор: Наталія Гурковська