Погода в Україні: прогноз на жовтень

У жовтні 2021 року середня місячна температура в Україні передбачається 7-12°С, в Карпатах 6-7°С. Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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Такий прогноз опублікував Укргідрометцентр﻿.



За прогнозом синоптиків, абсолютний мінімум температури повітря - 4-16°С морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23°С морозу, на півдні Криму 0-3°С морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 26-34°С тепла, в Криму до 35°С, на високогір′ї Карпат 20-21°С.

Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями у Львівській, Івано-Франківській областях та горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-106 мм, на високогір′ї Карпат 120-129 мм.