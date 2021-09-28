У білоруських нелегалів у Польщі виявлено зв'язки з РФ

Працівники спецслужб Польщі знайшли у нелегалів з Білорусі "зв'язки з Росією". Ті, у свою чергу, намагаються приховати цей факт. Про це, посилаючись на польське видання Radio Opole, повідомляє Ліга.net.

Приблизно у 20% нелегальних мігрантів, які потрапили в Польщу через кордон Білорусі, були "зв'язки з Росією", і багато хто з них намагався приховати цю інформацію. Про це повідомляє прес-секретар координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.

За його словами, затримані в Польщі біженці раніше "підтримували зв'язки з РФ протягом багатьох років". Про які зв'язки йдеться, не уточнюється.

"Деякі люди приховують цей факт. Документи та докази суперечать їх запевненням", - додав Жарін.

Також, за його словами, під час допитів біженці нібито "всіляко" намагалися приховати свою особистість і стерти дані з носіїв інформації.