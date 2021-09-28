Звільнення в Кабміні: кандидати на виліт змінились

Депутати від "Слуги народу", яким у жовтні запропонують змінити кількох міністрів, досі не розуміють, кого точно їм доведеться звільняти, бо останнім часом список кандидатів на виліт дещо змінився, повідомляє Украинская правда.

Станом на кінець вересня, найбільш імовірні кандидати на виліт такі: міністр соціальної політики Марина Лазебна, віце-прем’єр Олег Уруський та міністр екології Роман Абрамовський.

Раніше активно говорили про звільнення міністра оборони Андрія Тарана, яким незадоволені "вже всі на світі" . Але схоже, його знову закинуть у "довгий ящик".

Співрозмовники видання відзначають, що ближче до наступного тижня список кандидатів на виліт може змінитися.